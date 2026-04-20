Москва20 апр Вести.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал ключевые направления сотрудничества со странами Центральной Азии. В их числе – машиностроение, металлургия, фармацевтика, легкая промышленность, гидроэнергетика, а также строительство АЭС.

Первый заместитель председателя правительства России поучаствовал в международной правительственной выставке "Иннопром. Центральная Азия", открыв пленарную сессию "Технологические хабы – новый промышленный ландшафт Евразии".

Мантуров подчеркнул, что взаимодействие России с государствами макрорегиона строится на принципах долгосрочного партнерства. Особое внимание уделяется повышению технологического уровня реализуемых совместных проектов.

Таким образом, на сегодня мы сформировали прочную основу для взаимовыгодного индустриального партнерства приводит слова Мантурова его пресс-служба

Вице-премьер добавил, что потенциал сотрудничества гораздо шире, и для его полной реализации необходимо активнее продвигать интересы бизнеса на площадках интеграционных объединений, использовать имеющийся инструментарий поддержки кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза, расширять индустриальные программы на пространстве СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, а также наполнять межгосударственный диалог в формате "Центральная Азия — Россия" прикладными инициативами.