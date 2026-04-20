Мантуров: в Узбекистане действуют более 3 тысяч компаний с российским капиталом

Москва20 апр Вести.Более 3 тысяч предприятий с российским капиталом осуществляют свою деятельность в Узбекистане. Об этом рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия"​​​.

По его словам, российские компании давно работают со всеми странами Центральной Азии.

В Узбекистане свою деятельность осуществляют более 3 тысяч предприятий с российским капиталом. С их участием реализуется свыше 150 инвестиционных проектов на сумму порядка 4 триллиона рублей сказал Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба первого вице-премьера

Он также указал на активный переход двустороннего взаимодействия на современную модель. Мантуров уточнил, что речь идет о создании совместных индустриальных парков. Первый вице-премьер напомнил, что в Узбекистане в настоящий момент уже функционируют два промышленных парка – "Чирчик" и "Джизак".