Москва4 июн Вести.Россия поддерживает наибольшую кооперацию в экономической сфере с Саудовской Аравией, Танзанией и Узбекистаном. Это главные зарубежные партнеры России, чьи делегации участвуют в Петербургском экономическом форуме, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью ИС "Вести".

По его словам, в этом году на форуме представлен очень репрезентативный перечень основных государств-партнеров России.

Их в этом году несколько. Во-первых, Саудовская Аравия. Это, понятно, один из ключевых партнеров в арабском мире, отражает один из текущих приоритетов, с кем мы действительно плотно взаимодействуем… Другая страна-партнер – это Танзания…, Уникальная точка, потому что это доступ к рынку примерно в 300 миллионов человек, хотя сама страна почти 70 [миллионов], на восточном побережье [Африки]. Это удобная логистика, это ряд крупных проектов, в том числе урановые проекты рассказал Решетников

Еще один из ключевых экономических партнеров России – это Узбекистан. По словам министра, это самая активно растущая экономика в Центральной Азии.

Логистически очень удобно расположенная в центре континента, давние дружеские связи между народами, культурами. И это тоже страна, с которой наши экономические отношения за последние, наверное, пять-семь лет прошли глубокую трансформацию. Это не только уже торговля и логистика, это промышленная кооперация, это уже технологическое взаимодействие, это такая очень плотная совместная работа бизнеса, правительства, основанная на личных отношениях лидеров наших государств подчеркнул Решетников, говоря об Узбекистане

Ранее глава Минэкономразвития РФ сообщил о непростой ситуации на рынке труда на сегодняшний день – работодателям не хватает людей по многим направлениям. По его словам, ряд компаний отмечает снижение заказов из-за нехватки рабочей силы.