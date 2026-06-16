Москва16 июн Вести.У России и Узбекистана есть возможности для дальнейшего увеличения совместных предприятий. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

По его словам, РФ старается создавать здоровый инвестиционный климат для развития связи и увеличения количества российского бизнеса в Узбекистане.

Всегда есть возможности для роста, но на самом деле мы здесь создаем условия для такого роста, в том числе и через организацию местоплощадок, куда могут приходить и инвестировать наши компании, через присоединение Узбекистана к евразийским институтам развития, через наблюдательство Узбекистана в Евразийском экономическом союзе