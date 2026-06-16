Москва16 июнВести.Россия ждет Узбекистан в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
Так он прокомментировал возможное присоединение Узбекистана к союзу.
Мы, конечно же, ждем Узбекистан в Евразийском экономическом союзе, но, как мы всегда говорим, это всегда суверенные решения страны. И когда они для этого созреют, тогда это и произойдетсказал Оверчук
Ранее узбекский лидер Шавкат Мирзиёев заявил, что Россия стала для Узбекистана "проверенным временем стратегическим партнером и союзником".