Оверчук заявил, что Россия ждет Узбекистан в ЕАЭС Оверчук: Россия ждет Узбекистан в ЕАЭС

Москва16 июн Вести.Россия ждет Узбекистан в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Так он прокомментировал возможное присоединение Узбекистана к союзу.

Мы, конечно же, ждем Узбекистан в Евразийском экономическом союзе, но, как мы всегда говорим, это всегда суверенные решения страны. И когда они для этого созреют, тогда это и произойдет сказал Оверчук

Ранее узбекский лидер Шавкат Мирзиёев заявил, что Россия стала для Узбекистана "проверенным временем стратегическим партнером и союзником".