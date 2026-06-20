Узбекистан проявляет искусство восточной дипломатии в отношениях с партнерами Ташкенту удается балансировать между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем

Москва20 июн Вести.Несмотря на растущий интерес западного и европейского капитала к Узбекистану, ключевым партнером для республики остается Россия, поэтому в период геополитической напряженности Узбекистану приходится маневрировать, чтобы развивать экономику страны, не попасть под санкции и не потерять российского партнера. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Роберт Францев.

По итогам 2025 года в Узбекистане освоили более 43 млрд долларов зарубежных вложений. Благодаря работе с инвесторами ожидается, что в текущем году объем ВВП республики превысит 180 млрд долларов. Недавно страну посетила крупнейшая делегация американского бизнеса за всю историю двусторонних отношений - 193 компании из Соединенных Штатов.

Стороны договариваются о переходе к практической реализации таких проектов, как новый международный аэропорт в Ташкенте, запуск цифрового банка, строительство дата-центров и, конечно, освоение критических минералов рассказал Францев

И все же именно Россия остается для Узбекистана ключевым партнером. Основные направления сотрудничества — это энергетика.

3000 компаний с российским участием на сегодняшний день реализуют более 150 инвестпроектов в стране на сумму в 4 трлн рублей. Российские компании развивают сеть заправок, создан совместный центр управления бурением, реализуется масштабный проект по реконструкции газопровода Средняя Азия Центр и другие проекты рассказал журналист

Поэтому Ташкент вынужден демонстрировать виртуозное владение восточной дипломатией, чтобы, привлекая новых союзников, не оттолкнуть тех, кто уже является его давним партнером.

При этом, к сожалению, угроза санкций остается главным сдерживающим фактором. Ташкент не присоединялся к антироссийским ограничениям, но и старается не стать площадкой для их обхода. И это вопрос не политический, а сугубо экономический, это вопрос доступа к западным рынкам, финансовым институтам. И в этом смысле Узбекистану приходится очень ювелирно маневрировать, развивая взаимовыгодные связи с Москвой, при этом демонстрируя осторожность перед Соединенными Штатами и Европейским союзом рассказал Францев

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что главной движущей силой стратегического партнерства и взаимодействия РФ и Узбекистана является диалог. Заданная лидерами стран направленность и тональность российско-узбекистанского партнерства реализуется в крупных экономических и инвестиционных проектах. В частности, пояснил дипломат, речь идет о начале строительства первой атомной электростанции на территории Узбекистана.

Россия ждет Узбекистан в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук прокомментировал возможное присоединение Узбекистана к объединению.