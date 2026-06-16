Оверчук рассказал о сотрудничестве Узбекистана в СНГ и ЕАЭС Оверчук отметил роль Узбекистана в сотрудничестве внутри СНГ и ЕАЭС

Москва16 июн Вести.Узбекистан активно участвует в сотрудничестве государств внутри СНГ и ЕАЭС, а также развивает транспортно-логистические связи с РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Он высоко оценил участие руководства Узбекистана в заседаниях органов ЕАЭС.

Узбекистан сегодня, конечно же, является государственным членом Содружества Независимых Государств, активно пользуется теми преимуществами в торговле, которые дает членство в СНГ. У нас активно развиваются транспортно-логистические связи. Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшать возможности продвижения и российских товаров в Узбекистане, и узбекских товаров на рынке России и других государств-членов ЕАЭС. Узбекистан, мы знаем, очень внимательно и активно работает с Евразийским [экономическим] союзом в качестве государства-члена, руководство страны постоянно участвует, причем с очень конкретными предложениями, в заседаниях высшего Евразийского экономического совета, Межправсовета. Поэтому это очень конструктивно заявил Оверчук

Ранее Оверчук заявил, что у РФ и Узбекистана есть возможности для роста совместных предприятий. Он добавил, что Россия старается создавать климат, необходимый для увеличения количества бизнеса из РФ в Узбекистане.