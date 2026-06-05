Песков: в Ташкенте знают о преимуществах членства в ЕАЭС

Песков: Узбекистан хорошо осведомлен о преимуществах членства в ЕАЭС Песков: в Ташкенте знают о преимуществах членства в ЕАЭС

Москва5 июн Вести.В Узбекистане хорошо знают о преимуществах членства в Евразийском экономическом союзе. Об этом информационной службе "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Ташкенте хорошо знают те преимущества, которые сулит членство в ЕАЭС. Но и статус наблюдателя тоже очень важен. Ну, а главное, что сегодня на повестке дня – это наши двусторонние отношения. Они многоплановые заявил Песков

Ранее Песков сообщил, что главы стран Евразийского экономического союза должны будут обсудить все нюансы, связанные с пребыванием Армении в союзе, до декабря текущего года.