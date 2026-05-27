Песков заявил, что членство в ЕАЭС принесло Армении много преимуществ

Песков: членство в ЕАЭС принесло Армении очень много дивидендов Песков заявил, что членство в ЕАЭС принесло Армении много преимуществ

Москва27 мая Вести.Членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) было в свое время мудрым решением и принесло стране много дивидендов. Об этом ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, народ Армении активно пользовался членством в организации.

Дело в том, что армянский народ пользуется членством в ЕАЭС, и в свое время вступление в ЕАЭС — это было очень мудрое решение, которое принесло Армении очень много дивидендов сказал Песков

Он пояснил, что высокие темпы роста, которые есть у Армении, были достигнуты благодаря членству в ЕАЭС.

Это потому, что Армения имеет в лице России рынок для своих товаров, в лице стран ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество. – Прим. ред.) рынок для своих товаров добавил пресс-секретарь

Ранее Песков заявил, что планы Армении по вступлению в Евросоюз и выходу из ЕАЭС не должны мешать интеграции других стран в Евразийское экономическое сообщество.