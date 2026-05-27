Песков заявил, что при всей любви к Армении приоритетной для Кремля остается РФ

Песков: при всем уважении и любви к Армении для нас главное - это Россия Песков заявил, что при всей любви к Армении приоритетной для Кремля остается РФ

Москва27 мая Вести.Россия в приоритете для Кремля, несмотря на уважение к Армении и желание сотрудничать с республикой. Об этом заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва желает сотрудничать с Ереваном и во благо самой России.

Потому что для нас главное — это наше процветание. При всем уважении и любви к Армении для нас главное — это Россия. Но и в то же время — это взаимовыгодный процесс. Это выгодно и армянам подчеркнул Песков

Ранее официальный представитель Кремля также заявлял, что никто не может упрашивать Армению остаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), однако разъяснения по этому поводу нужны.