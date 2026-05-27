Песков: не все в Армении разделяют точку зрения руководства страны Песков отметил, что не все граждане Армении разделяют позицию властей страны

Москва27 мая Вести.Не все в Армении разделяют точку зрения руководства страны. Об этом в комментарии ИС "Вести" сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Армении есть политические силы, которые не согласны с подходом правительства Никола Пашиняна.

Не все разделяют эту точку зрения. В Армении есть политические силы, которые не разделяют такой подход. Нам эти силы импонируют, мы это не скрываем сказал пресс-секретарь президента

Ранее власти Армении высказались о возможности выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).