Москва27 маяВести.Не все в Армении разделяют точку зрения руководства страны. Об этом в комментарии ИС "Вести" сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Не все разделяют эту точку зрения. В Армении есть политические силы, которые не разделяют такой подход. Нам эти силы импонируют, мы это не скрываемсказал пресс-секретарь президента
Ранее власти Армении высказались о возможности выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).