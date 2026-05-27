Песков: товары из Армении на европейских рынках не ждут

Москва27 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что в ЕС ждут товары из Армении. В комментарии ИС "Вести" он отметил, что рынок беспощаден.

Армения в лице России и стран Евразийского экономического союза имеет рынок для своих товаров, подчеркнул он.

Сельскохозяйственные товары Армении ожидаемы ли на европейских рынках? Ответ однозначен: не ожидаемы. Армянские минеральные воды ждут? Нет. Там "Эвиан" задушит их сразу. Что еще? Ждут ли бельгийские огранщики бриллиантов драгоценные камни из Армении? Не ждут сказал Дмитрий Песков

По его словам, западные компании обладают гигантскими лоббистскими способностями, чтобы задушить производителя из Армении.