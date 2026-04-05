Песков: Москва считает себя в праве пытаться прояснить планы руководства Армении

Москва5 апр Вести.Россия вправе интересоваться политическими планами Армении в ходе предстоящих парламентских выборов в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы [в контексте предстоящих в Армении парламентских выборов] сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Армению и Россию объединяют глубокие исторические корни, потому и политические ориентиры Еревана являют собой предмет повышенного интереса со стороны РФ.

Ранее в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном российский президент Владимир Путин указал на то, что внутриполитические процессы внутри его страны не должны навредить отношениям между Москвой и Ереваном.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.