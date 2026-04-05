Москва5 апр Вести.Армянская сторона проявила понимание к озабоченностям, высказанным Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле президент России Владимир Путин сконцентрировался на некоторых озабоченностях, связанных с приближающимися выборами в Армении, желанием Еревана выйти из ЕАЭС и карабахским вопросом.

Понимание было проявлено. Будем смотреть, как дальше будут отношения на практике развиваться оценил итоги переговоров глава МИД России

Встреча Путина и Пашиняна прошла в Кремле 1 апреля. Российский лидер отметил, что Москва спокойно относится к отношениям Еревана и Евросоюза.