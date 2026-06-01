Москва1 июнВести.Четырехстороннее заявление глав стран Евразийского экономического союза предполагает, что все нюансы, связанные с пребыванием Армении в союзе, будут проработаны до декабря текущего года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
По его словам, профильным структурам государств необходимо "доложить о проработке этого вопроса" лидерам.
Это все предстоит обсудить до декабряподчеркнул Песков
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что страна продолжит работу в рамках ЕАЭС, пока это возможно.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва просит Ереван как можно скорее провести референдум на тему вступления в Евросоюз или продолжения участия в ЕАЭС.