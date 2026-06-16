Оверчук: в Узбекистане нам будет интересно все

Оверчук заявил, что в Узбекистане России будет интересно все Оверчук: в Узбекистане нам будет интересно все

Москва16 июн Вести.В Узбекистане России будет интересно все. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. По его словам, Узбекистан – это очень быстро развивающаяся экономика.

Здесь создаются очень хорошие условия для развития. И это диверсифицирующая экономика. Поэтому, по-моему, все нам здесь будет интересно сказал заместитель председателя правительства РФ

Ранее Оверчук заявил, что у России и Узбекистана есть возможности для дальнейшего увеличения совместных предприятий.