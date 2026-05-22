Оверчук отметил большой потенциал для роста товарооборота РФ и Туркменистана

Москва22 мая Вести.Товарооборот России и Туркменистана обладает большим потенциалом для дальнейшего роста. Об этом заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщил в интервью ИС "Вести" в ходе визита российской делегации в Ашхабад.

При этом на сегодняшний день торговля между двумя государствами находится еще на относительно невысоком уровне, отметил вице-премьер.

Он [товарооборот] … обладает большим потенциалом для дальнейшего роста, потому что он пока еще на относительно невысоком уровне, если откровенно говорить, но действительно потенциал есть, и динамика тоже очень хорошая есть сказал Оверчук

22 мая российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным прилетела в столицу Туркменистана на заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Главные темы встречи – сотрудничество в сферах науки и культуры, а также развитие торговли.