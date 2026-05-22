Москва22 мая Вести.Из-за опасность морских перевозок страны все активнее переориентируются на сухопутные маршруты. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. В ходе визита российской делегации в Ашхабад он отметил, что все больше растет актуальность международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад".

Оверчук отметил особую роль Туркменистана, который находится на пересечении этих маршрутов. Вице-премьер напомнил, что с 2023 года запущено железнодорожное сообщение из России через Казахстан и Туркменистан в Иран. По его словам, объемы перевозок по этому направлению растут.

Сегодня в условиях, когда мы видим, что морские пути не обеспечивают той безопасности, тех гарантий, которые обеспечивали раньше … страны все больше и больше ищут сухопутные маршруты сказал вице-премьер



Развивается и автомобильная инфраструктура: в Туркменистане уже построены более 40 километров современной трассы от порта Туркменбаши до границы с Казахстаном. Всего планируется сооружение порядка 250 километров. Есть также планы по модернизации дороги от крупнейшего порта Туркменистана на юг, в сторону Ирана.

Вице-премьер подчеркнул, что порт Туркменбаши обладает современной инфраструктурой, и сейчас стоит задача укрепить его связь с Астраханью и дагестанскими портами.