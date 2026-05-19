Москва19 мая Вести.Международный транспортный коридор "Север - Юг" между Россией, Индией, Ираном и соседними странами активно развивается. Об этом информационной службе "Вести" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Север - Юг" – у нас он работает, он у нас развивается, причем развивается достаточно активно. Мы видим большой рост перевозок автомобильным транспортом заявил Хуснуллин

Ранее генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщил, что время перевозки по маршруту "Север – Юг", который является главным транспортным коридором для стран БРИКС, сократилось в два раза, до 16 дней.