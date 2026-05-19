Москва19 мая Вести.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ИС "Вести" рассказал о важнейших деталях сотрудничества РФ и исламского мира, а также раскрыл подробности благоустройства территорий в РФ.

Я могу констатировать тот факт, что товарооборот (между РФ и исламским миром. – Прим. ред.) ежегодно растет. Несмотря на санкции, на ограничения финансовые, на ограничения логистические, которые предпринимают страны коллективного Запада, именно с исламскими странами растет товарооборот. Это первый фактор. Второй фактор – в этом году у нас уже 99 стран принимают участие, практически все мусульманские страны мира, плюс страны, которые не мусульманские, но тоже заинтересованы и понимают, что это хорошая площадка для контактов. Третье – я хочу обратить внимание, что участников форума становится из года в год все больше и больше. В этом году на 15% выросло количество участников. И еще один главный вопрос – это практически подписанные соглашения, документы о сотрудничестве. Вот на сегодняшнюю дату мы имеем уже около 100 подписанных соглашений. То есть кроме обмена опытом, знаниями и просто личных контактов, еще и количество деловых соглашений тоже из года в год увеличивается заявил Хуснуллин

Вице-премьер РФ также подчеркнул особый интерес гостей к сотрудничеству с исламскими странами, а также к развитию новых логистических коридоров.

Мы видим увеличенный интерес присутствия бизнесменов с обоих сторон. Видим участие регионов Российской Федерации, причем как тех, где у нас ислам присутствует в большом объеме, так и всех регионов Российской Федерации, которые заинтересованы в том, чтобы выстраивать напрямую связи с исламским миром. Видим очень большой интерес, связанный с логистикой в странах Центральной Азии. И, конечно, ситуация с Ираном всех к этому подтолкнула. То есть все задумались еще раз, какие альтернативные пути логистические, какие еще нужно предпринять меры для того, чтобы гарантировать развитие своих экономик. И, кстати, хочу отметить, что экономики исламских стран очень бурно развиваются, они показывают рост выше среднемирового. Эти страны имеют очень большой демографический рост. И поэтому, конечно же, это быстро растущее население и это растущие рынки сбыта. Поэтому, конечно, этот форум является мостом между Россией и всем исламским миром. Вообще, хороший полезный формат заявил Хуснуллин

Хуснуллин добавил, что страны на форуме сотрудничают, даже если между ними есть политические противоречия.

Политическая ситуация, конечно, на Ближнем Востоке напряженная, но здесь, на форуме, Иран, все страны Персидского залива, Афганистан, Пакистан – все присутствуют здесь. Все равно у всех есть политические интересы, но при этом у всех остаются экономические интересы. То, что вчера казалось невозможным или неинтересным, сегодня это становится уже интересным. Поэтому много проектов обсуждалось сегодня именно по изменению логистики, как железнодорожным транспортом, как автомобильным. Сейчас все видят перспективу, потому что автомобильный транспорт – в чем плюс? Его быстро можно перестроить, потому что это самый мобильный вид транспорта. Поэтому, я думаю, что, конечно, ситуация с Ираном нас всех сподвигнет к тому, чтобы искать новые дополнительные логистические коридоры рассказал Хуснуллин

Он особо подчеркнул развитие коридора "Север-Юг".

"Север-Юг" работает, он у нас развивается, причем развивается достаточно активно. Мы видим большой рост перевозок автомобильным транспортом. Мы, кстати, можем сказать, что у нас вот по международным транспортным коридорам автомобильным на 11% вырос поток грузов. И сегодня фактически со всеми, с кем мы встречались, с коллегами, с азиатскими странами, они все ставят вопросы ускоренного прохождения таможни, единых электронных документов, приведения в нормативное состояние дорог в соответствии по полосности и по количеству пропускных маршрутов на погранпереходах. То есть у всех одни и те же вопросы. И знаете, что позитивно? Если мы, например, там четыре года назад обсуждали только эти вопросы, то теперь у нас практически со всеми подписаны документы. И хочу отметить, что более-менее все выдерживают свои сроки. То есть у нас, несмотря, например, на ситуацию с Ираном, у нас продолжается работа по проведению западного обхода Каспия через Азербайджан и Иран. У нас активно идет работа по восточному обходу Каспия, у нас все коллеги, кто вот заинтересован с восточной стороны, все проектируют и строят дороги, все между собой увязаны, все делают мультимодальные центры. То есть это говорит о том, что вот тот толчок, который был дан именно здесь, на форуме, он работает, он работает и приносит свои результаты объяснил Хуснуллин

Вице-премьер РФ рассказал, как проходят работы по строительству и модернизации дорог России.

Пока мы идем в графике по всем трассам. У нас есть тяжелейший участок реконструкции трассы перед подъездом к Ростову, где Каменск-Шахтинск. Мы надеемся, в этом году основной объем работы сделать, в следующем году завершить эту работу. Мы видим, что поток стабильно из года в год растет, люди пользуются этими трассами. У нас, как ни парадоксально, например, идет СВО, но у нас в Крыму в прошлом году было больше туристов. Мы думаем, что в этом году туристы тоже поедут, несмотря ни на что. И, конечно же, многие поедут по автомобильным трассам. Поэтому вот сама по себе система скоростных трасс сегодня в стране создана. Она создана за последние годы. Даже сейчас можно от Санкт-Петербурга до Симферополя доехать без единого светофора по скоростной освещенной трассе. И от Санкт-Петербурга доехать до Екатеринбурга, Челябинска то же самое. А в этом году уже Тюмень. И дальше трасса продолжается. Омск строится, обход Тюмени строится, обход Новосибирска, расширение трасс дальше на Восток с выходами на границы Китая, Монголии, Казахстана. То есть идет движение, и люди все больше и больше пользуются заявил Хуснуллин

Он также рассказал о ситуации со строительством жилья.

По жилью у нас идет спад, причем по многоквартирному жилью мы идем лучше, чем в прошлом году. У нас произошел спад по ИЖС. Значит, мы сейчас детально разбираемся в причинах. Вот, как ни странно, одна из причин – холодная и снежная зима. Зимой не строилось. Это одна из причин таких тактических. Но в то же время есть, конечно же, причины стратегические. Мы начали охлаждать ипотеку с 2024 года. То есть так как инвестиционно-строительный цикл это в среднем три года многоквартирка и полтора-два года ИЖС, вот то, что с 24-го года идет охлаждение, мы в 26-м году видим результаты. Плюс мы в этом году меньше газифицируем домов. Все-таки газификация домов это огромная программа, за что спасибо президенту, спасибо "Газпрому". Но она тоже имеет определенную емкость. Они провели газификацию, подтолкнули стройку. Дальше эта программа стала поменьше. Видим вопрос в том, что не хватает земельных участков. То есть все-таки, когда бурно идет стройка, и каждый год там по сто с лишним миллионов квадратных метров, то есть запас по свободным участкам практически исчерпан. Сейчас мы готовим комплекс мер, как нам сегодня сделать более упрощенный доступ к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства. Надеемся, что это тоже подтолкнет дальнейший объем ввода, потому что для нас самое выгодное, это человек сам на своем участке строит дом. По итогам года очень хотелось бы удержаться на планке в сто миллионов [квадратных метров]. Нам для того, чтобы стратегически выполнить задачу к 30-м году обновить жилищный фонд страны там на 20-25%, нам нужно планку в сто миллионов держать. Поэтому вот все силы. Сегодня, кстати, проводил встречу, совещание с коллегами из Минстроя и просил вот комплекс мер, что нужно для того, чтобы все-таки нам ИЖС подтянуть рассказал Хуснуллин

Большое внимание Хуснуллин уделил вопросу благоустройства территорий.

Давайте начнем с того, он имеет очень сильное влияние вообще на все. Люди живут там, где им комфортно, где благоустроено. Там, где есть люди, там есть бизнес, там есть экономика, там есть прогресс. Поэтому вопрос развития благоустройства, он имеет еще и экономическое значение. И, кстати, вот мы видим, что конкурс, который мы проводим уже не первый год, вот сейчас идет как раз голосование, уже десять миллионов проголосовало. Уже больше, чем в прошлом году. То есть это говорит о том, что люди неравнодушны к тому месту, где они живут. И я вот много езжу по России, вижу, насколько люди в этом заинтересованы, вижу, какое активное участие, вижу, как вот эти точки благоустройства, да, парки, набережные, скверы, как они наполнены людьми, и как люди радуются тому, что делается на их территориях. Я считаю, что это очень большой, позитивный такой шаг вперед рассказал Хуснуллин

Вице-премьер подчеркнул, что инвестиции в эту сферу позволяют не тратить на благоустройство большие суммы из бюджета, а интерес к таким проектам проявляют не только в России, но и в других странах.

Мы не так много на это тратим денег из федерального бюджета, мы как бы являемся больше таким, как стартером. Потому что, когда конкурс, люди начинают конкурировать между собой, начинают новые проекты делать, привлекают молодых архитекторов. Вот я сегодня посмотрел, вчера посмотрел на выставки молодых архитекторов, которые в Донецке, в Макеевке выиграли, в Новоазовске. Вот молодые ребята, у которых горят глаза, они хотят свои города, свои населенные пункты делать лучше. И следующий фактор, что вот это движение, которое мы сделали, благоустройство, буквально стимулировав, привлекая внимание к этому, мы подтягиваем внебюджетные инвестиции. У нас уже в разных регионах объем внебюджетных инвестиций в благоустройство где-то составляет до 50% от стоимости проекта, где-то больше. У нас появляются меценаты, которые начинают вкладывать деньги в благоустройство проектов. То есть от инициаторов, от маленьких дворов до крупных проектов благоустройства в стране все больше и больше. А следующий вопрос, ведь когда благоустроена территория, это и капитализация территории, это рост стоимости недвижимости, это качество проживания, это повышение сервиса, это вообще повышение уровня жизни людей. Поэтому благоустройство – такой очень популярный проект, очень хорошо воспринимаемый, его поддерживает Михаил Владимирович Мишустин. Президент [РФ Владимир Путин], в этом году объявил начало этого проекта. То есть он вызывает очень большое интерес. И когда мы обсуждали его с участниками сегодняшнего форума, все очень заинтересовались этим проектом. То есть, что мы насколько системно занимаемся благоустройством. Все признали, что это очень позитивный опыт и тоже хотят его перенимать рассказал Хуснуллин

