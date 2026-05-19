Москва19 мая Вести.Благоустройство территорий повышает уровень жизни людей. Такое мнение ИС "Вести" озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что интерес к проекту благоустройства проявляют и президент России Владимир Путин, и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Когда благоустроена территория, это и капитализация территории, это рост стоимости недвижимости, это качество проживания, это повышение сервиса, это вообще повышение уровня жизни людей. Поэтому благоустройство – очень популярный проект, очень хорошо воспринимаемый, его поддерживает Михаил Владимирович Мишустин. Президент в этом году объявил начало этого проекта. То есть он вызывает очень большое интерес рассказал вице-премьер

Ранее Хуснуллин заявил, что из бюджета РФ тратится не очень много денег на благоустройство территорий, поскольку достаточно средств привлекается благодаря инвестициям.