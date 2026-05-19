Хуснуллин заявил о небольших тратах бюджета РФ на благоустройство территорий Хуснуллин о расходах на благоустройство: не так много денег тратим на это

Москва19 мая Вести.Из бюджета РФ тратится не очень много денег на благоустройство террторий, поскольку он выполняет роль "стартера". Такое мнение ИС "Вести" озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что сейчас к благоустройству территорий привлекаются внебюджетные инвестиции.

Мы не так много на это тратим денег из федерального бюджета, да, мы как бы являемся больше таким, как стартером. Потому что, когда конкурс, люди начинают конкурировать между собой, начинают новые проекты делать, привлекают молодых архитекторов. … И следующий фактор, что вот это движение, которое мы сделали, благоустройство, буквально стимулировав, привлекая внимание к этому, мы подтягиваем внебюджетные инвестиции. У нас уже в разных регионах объем внебюджетных инвестиций в благоустройство где-то составляет до 50% от стоимости проекта, где-то больше. У нас появляются меценаты, которые начинают вкладывать деньги в благоустройство проектов рассказал вице-премьер

Ранее Хуснуллин сообщил, что в выборе объектов благоустройства приняли участие уже 10 млн человек.