Москва19 мая Вести.В России 10 миллионов человек приняли участие в голосовании по выбору объектов благоустройства. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что это показывает неравнодушие людей к месту, где они живут.

Вопрос развития благоустройства, он имеет еще и экономическое значение. Мы видим, что конкурс, который мы проводим уже не первый год, вот сейчас идет голосование, уже 10 миллионов проголосовали. Уже больше, чем в прошлом году. То есть это говорит о том, что люди неравнодушны к тому месту, где они живут. И я вот много езжу по России, вижу, насколько люди в этом заинтересованы, вижу, какое активное участие, вижу, как вот эти точки благоустройства, парки, набережные, скверы, как они наполнены людьми, и как люди радуются тому, что делается на их территориях рассказал Хуснуллин

