Москва19 мая Вести.Количество сделок, заключенных на форуме "Россия – Исламский мир", увеличивается из года в год. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он добавил, что сейчас на форуме присутствуют все регионы РФ, которые заинтересованы в сотрудничестве с исламскими странами.

Кроме обмена опытом, знаниями и просто личных контактов, еще и количество деловых соглашений тоже из года в год увеличивается. Мы видим увеличенный интерес присутствия бизнесменов с обоих сторон. Видим участие регионов Российской Федерации, причем как тех, где у нас ислам присутствует в большом объеме, так и всех регионов Российской Федерации, которые заинтересованы в том, чтобы выстраивать напрямую связи с исламским миром рассказал Хуснуллин

Ранее Хуснуллин рассказал, что число участников форума "Россия – Исламский мир" выросло на 15% в 2026 году.