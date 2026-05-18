Пушилин: на форуме в Казани были подписаны важные для ЖКХ ДНР соглашения

Москва18 мая Вести.На XVII Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" в Казани были подписаны важные соглашения для региона в сфере ЖКХ и медицины. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Глава ДНР отметил, что участие в форуме, которое стало уже традицией, имеет огромное значение для региона.

Это такая площадка, которая позволяет представить возможности Донецкой Народной Республики, а также установить необходимые контакты с потенциальными партнерами в плане развития экономики. Для нас это пересборка экономики, поэтому, как всегда, Казань гостеприимна. Мы действительно там для себя привезли и важные, наверно, соглашения оттуда: соглашения и по производству автобусной техники – каркасных автобусов, специальной техники, которую сейчас запускаем в Донецкой Народной Республике. Это очень важно и для системы ЖКХ, это очень важно и для обеспечения медицинских запросов… Также подписали соглашение между Министерством промышленности Донецкой Народной Республики и Республикой Татарстан, потому что для нас очень важно еще и системно продвигаться вот по всем аспектам возможного сотрудничества сообщил Пушилин

XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходил в "Казань Экспо" с 12 по 17 мая. Его посетили представители 99 стран и 75 регионов России.