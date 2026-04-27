Пушилин: в центре Донецка уже нет свободных участков для строительства жилья

Пушилин заявил об успешном развитии жилищного строительства в Донецке Пушилин: в центре Донецка уже нет свободных участков для строительства жилья

Москва27 апр Вести.В Донецке и Макеевке ведется активная застройка, в центральных частях городов почти не осталось свободных участков под застройку. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

В центральных частях самого города Донецка, города Макеевки уже свободных участков практически не осталось. А это значит, что необходимо уже концентрировать свое внимание и на комплексном развитии территории, и обращать внимание на неэффективную застройку, и приводить все к соответствующему современному виду отметил он

По словам Пушилина, работа с застройщиками по данному направлению будет продолжена.

Такие инструментарии есть, такие возможности есть. И здесь такую работу с застройщиками мы продолжаем проводить. Причем, если это комплексное развитие территории, то это не просто стены, а это и озеленение территории, спортивные детские площадки, удобные коммерческие объекты на первых этажах многоэтажной застройки. Это, конечно, и электрозаправки, которые становятся необходимыми сейчас пояснил он

Ранее Пушилин, выступая на жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге, заявил о стабилизации ситуации с водоснабжением в регионе.