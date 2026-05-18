Москва18 мая Вести.В настоящий момент обсуждается возможность сокращения бюрократических процедур для застройщиков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава региона рассказал, что в ходе встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным обсудил широкий спектр вопросов, в том числе строительство и восстановление республики.

Помимо этого обсудили и очень важные вопросы по сокращению инвестиционно-строительного цикла, потому что очень много застройщиков сейчас заходит, и все-таки хотелось бы, чтобы процесс от того, как пришел застройщик и как началось строительство, чтобы этот период был сокращен, и излишние бюрократические процедуры, конечно, были нивелированы. Эту работу тоже продолжаем сказал Пушилин

В апреле глава ДНР сообщил, что в Донецке и Макеевке ведется активная застройка. По его словам, в центральных частях городов почти не осталось свободных участков под застройку.