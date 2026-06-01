Москва1 июнВести.Жизнь возвращается в северные районы Донецка, которые ранее находились под постоянными обстрелами. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Он отметил, что идет благоустройство, ремонт и восстановление жилых домов, а также реконструкция бассейна "Дельфин", который неоднократно обстреливался ВСУ.
Я говорю про Киевский, Куйбышевский, Петровский, Кировский районы Донецкауточнил Пушилин
Глава ДНР добавил, что работа по восстановлению объектов разбита на несколько этапов.