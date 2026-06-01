На стратсессии в ДНР обсудили восстановление с учетом запросов жителей

Москва1 июн Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) в конце прошлой недели состоялась стратегическая сессия с участием правительства и муниципалитетов, посвященная перспективам развития региона. Об этом ИС "Вести" заявил глава республики Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что в совещании принимали участие представители правительства ДНР, Народного совета и муниципалитетов. По его словам, широкая представленность позволила определить цели по ключевым направлениям и понять, где требуется смещение акцентов.

Здесь вопросы не только в задачах, но и в контроле их выполнения. Более того, эти задачи должны коррелироваться с тем, что ждут от нас жители региона подчеркнул глава ДНР

Особое внимание уделили восстановлению жилья и домов, благоустройству прилегающих территорий, развитию социальной инфраструктуры и дорог. Пушилин отметил, что власти региона будут действовать комплексно, поскольку эти вопросы остаются чувствительными для населения.

Ранее Пушилин сообщил о планах сократить бюрократические процедуры для застройщиков в ДНР. По его словам, это необходимо для сокращения инвестиционно-строительного цикла.