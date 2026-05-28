Москва28 мая Вести.Взвешенная миграционная политика – один из важнейших вопросов для Донецкой Народной Республики (ДНР). России не нужны негативные примеры Евросоюза в этой теме, подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

В Донецке впервые прошла всероссийская стратегическая сессия по национальной политике. Глава региона подчеркнул, что для Донбасса эта тема является очень важной, так как в 2014 году жители вынуждены были с оружием в руках отстаивать свое право на "русскость".

Наши враги нас заставляют стесняться называть себя русскими. Я горжусь этим и гордятся большинство в нашей стране… Важным направлением мы считаем миграционную политику, взвешенную. Мы видим негативные примеры в ряде европейских стран и себе такого не хотим. А для этого нужно понимать, на что мы опираемся сказал Пушилин

