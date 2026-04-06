Москва6 апр Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вспомнил, как была провозглашена республика.

7 апреля 2014 года в Донецке приняли Декларацию о суверенитете ДНР и Акт о государственной самостоятельности ДНР. Кроме того, было принято решение о проведении референдума для утверждения документа.

Те, кто должен был отвечать за нас и противостоять со стороны и от имени Донбасса государственному перевороту, который произошел в Киеве, эти люди, к сожалению, просто сбежали... После митинга мы двинулись тогда колонной к тогда еще зданию облгосадминистрации, заняли это здание и оттуда уже не уходили никогда рассказал ИС "Вести" Пушилин

Он также напомнил, что на здание повесили флаги РФ, которые стали ориентиром для местных жителей.

По прошествии лет мы понимаем, что те события, конечно, они создали и юридический, и моральный аспект, основу для того, чтобы провести 11 мая уже референдум и начать свой путь домой. Он оказался долгим, но сейчас, опять же, оценивая все события, понимая важность, мы понимаем, что выбора у нас другого не было, кроме как двигаться ровно таким путем сообщил глава ДНР

Он добавил, что в 2014 году Украина уже погружалась в национализм, и в Донбассе понимали, к чему может привести такая неразумная политика.