Москва13 апр Вести.Об изменениях на линии фронта за последние дни, праздновании 12-й годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики (ДНР) и прошедшем в Донецке первом межрегиональном форуме Комитета семей воинов Отечества "В едином строю" рассказал в интервью ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.

В зоне специальной военной операции армия России, по его словам, продолжает движение вперед.

За последнюю неделю был освобожден населенный пункт Диброво на славянском направлении. Это в свою очередь позволило выйти на новый плацдарм в районе канала Северский Донец - Донбасс. Это позволяет продвигаться, прорывая оборону противника, к водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец. Это линия противника Рай-Александровка - Николаевка. Чуть севернее наши подразделения продвигаются со стороны Калеников и в районе Кривой Луки рассказал Денис Пушилин

Идет продвижение и на других направлениях.

На краснолиманском направлении мы фиксируем продвижение наших подразделений вдоль реки Северский Донец. Также видим улучшение позиций в направлении населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. В районе Татьяновки, с учетом продвижения в районе Светогорска, наши подразделения лишили путей снабжения гарнизон противника, как раз находящийся в Татьяновке. В самом Красном Лимане идут ожесточенные бои в северо-восточной и восточной частях населенного пункта. На константиновском направлении продолжаются бои в районе Новодмитровки, Еленовки и Долгой Балки. По сути, продолжается охват самой Константиновки, а в самом населенном пункте продолжаются бои в районе промзоны, в районе ж/д вокзала, а также в северной и восточной частях города. И на красноармейско-добропольском направлении - бои на подступах к населенным пунктам Белецкая, Павловка, Новый Донбасс. В районе Гришина - улучшение позиций. Есть продвижение в направлении Сергеевки сообщил Пушилин

Противник, по его словам, продолжает попытки нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры ДНР с помощью беспилотников.

Поэтому здесь продолжает работу система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса". За прошлую неделю совместно с мобильными огневыми группами было предотвращено 211 террористических атак со стороны противника. Также работу продолжает и антитеррористическое подразделение "Горыныч" при УФСБ по ДНР совместно с 4-й бригадой "Южной" группировки войск. Они отлавливают, в прямом смысле слова, диверсантов, а также уничтожают места запуска беспилотников в районе Константиновки. Оттуда противник проводит очень активную работу по трассе, по гражданским автомобилям, по ряду объектов критической инфраструктуры сообщил глава ДНР

По его словам, в республике устранены последствия атак на объекты энергетики.

В моменте, мы уже говорили, оставалось 500 тысяч человек без света. Но благодаря самоотверженной работе энергетиков, причем и юго-западной электросетевой компании ЮЗЭСК, а также "Россетей", смогли достаточно быстро вернуть людям свет. Эту работу будем продолжать. Но противник все больше использует беспилотников, все больше использует различных подходов для того, чтобы наносить вред именно гражданскому населению подчеркнул Пушилин

Глава республики рассказал, как в регионе отметили годовщину провозглашения ДНР.

7 апреля отметили 12-ю годовщину провозглашения Донецкой Народной Республики. Трудно представить, что уже столько времени прошло с того судьбоносного, знаменательного решения, когда была провозглашена Донецкая Народная Республика, когда жители Донбасса взяли власть в свои руки. Вынужденно взяли, потому что по-другому после государственного переворота в Киеве поступить было просто невозможно. Это положило начало подготовке к всенародному референдуму. Эта череда событий в последующем повлияла не только на судьбу Донбасса, на его возвращение домой, но и вообще стала судьбоносной в плане изменений и для всей страны. Скажу, что изменения, прошедшие с того момента, когда Донбасс стал южным форпостом русского мира, видны во всем мире отметил Пушилин

Нельзя допускать, чтобы те события забывались, подчеркнул он.

В рамках праздничных мероприятий встретились мы и с участниками "Русской весны" в Донбассе, обсудили, вспомнили особенные моменты. Приехали в республику поздравить и наши друзья из всероссийского мотоклуба "Ночные волки" во главе с Хирургом - Александром Залдостановым, нашим другом. Мы совершили мотопробег по памятным и значимым местам для республики - это и монумент "Твоим освободителям, Донбасс", и военно-мемориальный комплекс на Донецком море, - возложили цветы первому главе ДНР Александру Захарченко. И также вместе с руководителем регионального партийного проекта "Дети Донбасса" Еленой Никитиной открыли тематическую выставку "Русская весна в Донбассе", где собраны документы и артефакты тех событий, и достаточно хорошо все рассказывается, как и что происходило, что двигало тогда нами, чем мы руководствовались, какие решения принимали, в каких обстоятельствах. В общем, эту работу по сохранению памяти для наших детей, для наших потомков, конечно, будем сохранять рассказал Пушилин

В Донецке недавно прошел первый межрегиональный форум Комитета семей воинов Отечества "В едином строю".

Значимое событие, очень хорошо, что оно проходило в Донецкой Народной Республике, с [руководителем Комитета семей воинов Отечества] Юлией Белеховой имели возможность обсудить ряд инициатив. В общем-то, в целом хорошая площадка, где можно было обсудить разные подходы, поделиться наработками по оказанию поддержки, помощи участникам специальной военной операции и их семьям. И, конечно, обсудили и нашу инициативу, которая была поддержана президентом - это "Земский ветеран СВО". Но, безусловно, пришли к пониманию с Юлией Александровной о том, что необходимо создать методические материалы с лучшими практиками разных регионов по поддержке наших бойцов, наших героев. Это очень важно, чтобы не в одиночку проходить все этапы, а где-то уже использовать готовый материал. Поэтому такая работа будет проведена сказал Пушилин

Также, по его словам, обсуждалась инициатива по учреждению отличительного знака, который показывал бы отношение того или иного человека к защитникам Отечества.

Это может быть вывеска на кабинете, что это внучка ветерана Великой Отечественной войны или это мама участника специальной военной операции. Это и причастность, это и связка, и это такой особый, наверное, статус, который тоже мы доработаем. Но не забываем и про возвращение наших бойцов к мирной составляющей, поэтому, конечно, с Юлией Александровной обсудили еще и нюансы, связанные с развитием проекта "Управдом" сказал Пушилин

По словам главы ДНР, проект "Управдом" очень востребован в республике.