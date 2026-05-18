Пушилин рассказал, как в ДНР отметили 12 лет со дня создания республики Пушилин: в связи с 12-летием образования ДНР прошла масса патриотических акций

Москва18 мая Вести.В Донецкой Народной Республике прошла масса патриотических мероприятий по случаю празднования 12 лет со дня образования региона. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что область в 2014 году выбрала собственный путь и не согласилась с госпереворотом в Киеве.

Несмотря на то, что полноценно и так, как мы любим и привыкли отмечать по-русски, пока что, исходя из мер безопасности, не получается отмечать, но тем не менее прошла масса патриотических мероприятий, локальных спортивных мероприятий, культурных сказал глава региона

Губернатор рассказал, что в рамках празднования была проведена акция "Знаток русского Донбасса" на знание школьниками событий, приведших к воссоединению области с Россией.

Также наши ребята из молодежки запустили акцию по высадке по проекту "Красный клен". Уже высажены первые двенадцать деревьев. Напомню, данная такая акция родилась в молодежной среде, и ребята решили высаживать именно красный клен в местах, где погибали наши жители добавил Пушилин

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины предпринимают ожесточенные попытки контратаковать в районе города Белицкое на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.