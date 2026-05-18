Москва18 мая Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с ИС "Вести" рассказал об обстановке на фронте, праздновании 12-летия образования республики и планах развития инфраструктуры региона.

В первую очередь глава ДНР уделил внимание ситуации на фронте.

Начнем с константиновского направления, где был освобожден населенный пункт Николаевка. Это позволяет сформировать восточный фланг охвата самого населенного пункта и продвигаться в направлении населенных пунктов Стенки и Ижевка. В последующем это позволит продвинуться в направлении Дружковки. С южной стороны также мы видим продвижение наших подразделений со стороны населенного пункта Ильиновка. В самой Константиновке мы видим боестолкновения в районе промзоны, а также видим улучшение позиций в западной части самой Константиновки заявил Пушилин

Он также сообщил о ситуации на красноармейско-добропольском, краснолиманском и славянском направлениях.

Красноармейско-добропольское направление: здесь мы видим боестолкновения в районе Белицкого. Достаточно ожесточенные попытки противника контратаковать, но наши подразделения шаг за шагом продвигаются в плане освобождения данного населенного пункта. Также мы видим улучшение позиций в районе Васильевки и продолжаются боевые действия в районе Гришина. Краснолиманское направление. Здесь мы видим продолжающиеся городские бои в самом Красном Лимане. По заявлению Министерства обороны Российской Федерации, сейчас под контролем наших подразделений порядка 85% данного населенного пункта. Также мы видим улучшение позиций в районе парка "Святые горы", также есть продвижение в районе ранее освобожденных населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. Ну и есть продвижение в плане освобождения населенного пункта Святогорск. На славянском направлении бои продолжаются в районе Рай-Александровки. Также видим продвижение в данном направлении и улучшение позиций наших подразделений рассказал Пушилин

Глава региона также поделился тем, как в ДНР отмечали 12 лет со дня основания республики.

Оглянуться не успели – уже 12 лет прошло со дня образования Донецкой Народной Республики. Поэтому, несмотря на то, что полноценно и так, как мы любим и привыкли отмечать по-русски, пока что, исходя из мер безопасности, это не получается делать, но, тем не менее, массой патриотических мероприятий, локальных спортивных мероприятий, культурных, мы, конечно же, отметили по всей республике. Очень активна была наша молодежь. Проводились различного рода флешмобы, различного рода разворачивания флага Донецкой Народной Республики, как это произошло в городе Макеевка и в других населенных пунктах, также в Гранитном и в молодежном центре 30/09 в Донецке достаточно ярко имели возможность встретить и отметить двенадцатилетнюю годовщину создания Донецкой Народной Республики. Также считаю очень важным было проведение акции "Знаток русского Донбасса". Эта акция на знания, на проверку знаний среди наших школьников: что же произошло на самом деле в 2014 году, почему Донбасс поступил ровно так, как поступил, почему не согласился с государственным переворотом в Киеве и выбрал все-таки путь борьбы, борьбы за свое будущее. И, безусловно, я не мог пройти мимо подобной акции. С лицеистами города Макеевки – с лицеем "Престиж" и лицеем "Лидер" – с ребятами пообщался, еще раз окунулись, как проходил референдум в 2014 году, как шла подготовка к референдуму. Было интересно вспомнить те события, в которых мы принимали участие. Также наши ребята из молодежки запустили наконец акцию по высадке деревьев по проекту "Красный клен". Уже высажены первые двенадцать деревьев. Напомню, данная акция родилась в молодежной среде, и ребята решили высаживать именно красный клен в местах, где погибали наши жители на протяжении всего этого пути. И, я скажу, откликается эта акция. Для тех, кто захочет узнать больше, что же произошло, будут QR-коды на этих деревьях с архивными материалами, со ссылками на трагические события. В общем-то, достаточно масштабно, несмотря на все, удалось встретить двенадцатую годовщину создания Донецкой Народной Республики поделился он

Глава ДНР рассказал о том, как прошло участие донецкой делегации в KazanForum.

Считаю, что для Донецкой Народной Республики очень важно традиционное участие в KazanForum, потому что это такая площадка, которая позволяет представить возможности Донецкой Народной Республики, а также установить необходимые контакты с потенциальными партнерами в плане развития экономики. Для нас это пересборка экономики. Как всегда, Казань гостеприимна. А мы действительно привезли оттуда важные соглашения – и по производству автобусной техники, каркасных автобусов, специальной техники, которую сейчас запускаем в Донецкой Народной Республике. Это очень важно и для системы ЖКХ, и для обеспечения медицинских запросов. Также подписали соглашение между Министерством промышленности Донецкой Народной Республики и Республики Татарстан, потому что для нас очень важно еще и системно продвигаться по всем аспектам возможного сотрудничества. Наши стенды высоко оценили и зампред правительства Марат Шакирзянович Хуснуллин, и министр строительства и ЖКХ Ирек Энварович Файзуллин, и глава Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Безусловно, была возможность на полях пообщаться и продолжить то тесное и, я бы сказал, даже дружеское взаимодействие с республикой. Поэтому эту работу будем продолжать, будем наращивать возможности для взаимовыгодного сотрудничества рассказал Пушилин

Отдельное внимание глава ДНР уделил переговорам с министром ЖКХ и строительства Иреком Файзулиным.

С Иреком Энваровичем Файзуллиным была еще дополнительная встреча и в Москве, потому что это то, что у нас лежит в центре внимания. У нас очень много всего связано именно со строительством и восстановлением. У нас развивается эта отрасль — одна из приоритетных — с учетом того, какие объемы строительства у нас сейчас реализовываются и сколько нам еще предстоит сделать. Но помимо этого с Иреком Энваровичем, безусловно, обсудили итоги прошедшего отопительного сезона, обсудили, как идет подготовка к следующему отопительному сезону с учетом всех сложностей водообеспечения и прочего. Конечно же, обсудили и очень важные вопросы по сокращению инвестиционно-строительного цикла. Потому что очень много застройщиков сейчас заходит, и хотелось бы, чтобы процесс от того, как пришел застройщик и как началось строительство, был сокращен, а излишние бюрократические процедуры были нивелированы. Эту работу тоже продолжаем. Ну и, конечно же, с Иреком Энваровичем обсудили замечательное обустройство общественных пространств. Для нас это очень востребовано, и жители Донецкой Народной Республики очень активно ведут сейчас голосование в рамках проекта "Инфраструктура для жизни". Это возможность для наших муниципалитетов получить дополнительное финансирование, дополнительные общественные пространства. У нас представлено порядка 160 предложений из 20 муниципалитетов, и уже более 60 тысяч наших жителей проголосовали за свои новые парки, скверы и другие площадки, которые нужны сейчас в нашем регионе заявил он

Глава региона назвал проекты ДНР, которые получили поддержку от Президентского фонда культурных инициатив, который недавно отметил свое пятилетие.

Мы поздравляем наших коллег с пятилетием. И, конечно, для нас очень важно, что с 2023 года мы подали 300 заявок и реализовали 55 проектов. Самыми активными для нас оказалась наша филармония – они пять проектов уже реализовали с помощью грантов. Один из таких важных – это гастрольный тур "Оркестра непокоренных". Музыканты объехали порядка 12 регионов, и везде все проходило с аншлагом. Но на самом деле таких проектов гораздо больше. Они востребованы в плане культуры, и мы действительно видим определенного рода прорыв для Донецкой Народной Республики как субъекта Российской Федерации рассказал Пушилин

Ранее сообщалось, что глава ДНР вместе с сотрудниками регионального управления Росгвардии сдал нормативы по огневой подготовке.