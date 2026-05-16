Москва16 маяВести.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что совместно с сотрудниками регионального управления Росгвардии выполнил нормативы по огневой подготовке.
Видео с полигона он разместил в мессенджере MAX, отметив, что это навык, "который, к сожалению, нельзя забывать".
На опубликованных видеокадрах запечатлено, как глава ДНР вместе с росгвардейцами отрабатывает стрельбу по наземным и воздушным целям из автомата Калашникова и модульного пистолета Лебедева.