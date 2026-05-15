Пушилин: в ДНР увеличили количество мобильных огневых групп для борьбы с дронами

Москва15 мая Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) увеличили количество мобильных огневых групп для борьбы с беспилотниками (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Российским специалистам предстоит "гонка" с ВСУ, чтобы обеспечить безопасность в регионе, отметил Пушилин.

Мы увеличиваем количество мобильных огневых групп, чтобы уничтожать беспилотники, потому что без этого мы уже не обойдемся приводит ТАСС слова Пушилина

Глава ДНР заявил, что российские бойцы улучшают свои позиции в боях за Красный Лиман и берут этот населенный пункт в охват.

Пушилин сообщил также, что украинские боевики продолжают обстреливать Горловку в ДНР. ВСУ начинают предпринимать атаки против гражданского населения, как только обстановка на фронте для них ухудшается.