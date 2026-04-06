Пушилин сообщил об охоте на диверсантов после атак БПЛА в ДНР

Москва6 апр Вести.Российские спецподразделения ведут целенаправленную охоту на украинских диверсантов, запускающих беспилотники по объектам критической инфраструктуры Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил ИС "Вести" глава региона Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что накануне противник предпринял попытки атаковать Старобешевскую и Зуевскую тепловые электростанции (ТЭС). Отключения электроэнергии затронули часть Донецка, Макеевки, юг республики, Новоазовский и Мангушский районы, а также Мариуполь.

Специалистам уже удалось практически полностью восстановить энергоснабжение, на отдельных локальных участках работы продолжаются.

Наши специальные подразделения, в том числе и антитеррористическое подразделение "Горыныч" совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск, проводят охоту на диверсантов, на тех, кто запускает беспилотники в районе Константиновки. сказал он.

Кроме того, по данным Пушилина, в течение прошедшей недели система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила 240 атак ВСУ по объектам на территории ДНР.