Москва4 маяВести.Боевики ВСУ продолжают обстреливать Горловку в Донецкой Народной Республике, ситуация на этом направлении сложная. Об этом заявил ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.
Что касается Горловки, к сожалению, это населенный пункт, который сейчас продолжает оставаться еще под обстрелом противникасказал он
Как только ситуация на фронте для украинских боевиков обостряется и ухудшается, они начинают предпринимать атаки против гражданского населения, отметил Пушилин.
Также мы фиксируем большое количество беспилотных летательных аппаратов, которые противник пытается использовать как раз вот на горловском направлении. К сожалению, ситуация пока там остается достаточно сложнойдобавил глава ДНР
Ранее сообщалось, что ВСУ несколько раз ударили по пожарным в Горловке. Под удары попали сотрудники МЧС, выехавшие на тушение пожара.