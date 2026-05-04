Москва4 мая Вести.Боевики ВСУ продолжают обстреливать Горловку в Донецкой Народной Республике, ситуация на этом направлении сложная. Об этом заявил ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.

Что касается Горловки, к сожалению, это населенный пункт, который сейчас продолжает оставаться еще под обстрелом противника сказал он

Как только ситуация на фронте для украинских боевиков обостряется и ухудшается, они начинают предпринимать атаки против гражданского населения, отметил Пушилин.

Также мы фиксируем большое количество беспилотных летательных аппаратов, которые противник пытается использовать как раз вот на горловском направлении. К сожалению, ситуация пока там остается достаточно сложной добавил глава ДНР

Ранее сообщалось, что ВСУ несколько раз ударили по пожарным в Горловке. Под удары попали сотрудники МЧС, выехавшие на тушение пожара.