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ВСУ атаковали прибывших на пожар сотрудников МЧС в Горловке

Дроны ВСУ семь раз атаковали пожарных в Горловке ВСУ атаковали прибывших на пожар сотрудников МЧС в Горловке

Москва3 мая Вести.Украинские военные нанесли серию ударов по пожарным в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ДНР.

Под удары попали сотрудники МЧС, выехавшие ночью на тушение пожара.

Всего было совершено порядка 7 атак БПЛА говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

В ходе борьбы с огнем спасателям пришлось несколько раз укрываться от атак беспилотных летательных аппаратов.

Никто из сотрудников МЧС не пострадал, повреждения получили две служебных машины: пожарная автоцистерна и штабной автомобиль.