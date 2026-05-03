Москва3 маяВести.Украинские военные нанесли серию ударов по пожарным в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ДНР.
Под удары попали сотрудники МЧС, выехавшие ночью на тушение пожара.
Всего было совершено порядка 7 атак БПЛАговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
В ходе борьбы с огнем спасателям пришлось несколько раз укрываться от атак беспилотных летательных аппаратов.
Никто из сотрудников МЧС не пострадал, повреждения получили две служебных машины: пожарная автоцистерна и штабной автомобиль.