В Горловке в ДНР сотрудник МЧС пострадал в результате атаки беспилотника

В Горловке при атаке дронов пострадал сотрудник МЧС, повреждена пожарная машина В Горловке в ДНР сотрудник МЧС пострадал в результате атаки беспилотника

Москва10 июл Вести.В Горловке в Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС России, повреждена пожарная автоцистерна. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ДНР на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел днем 9 июля, когда пожарные выехали на тушение возгорания в центре города. Из-за многократных объявлений беспилотной опасности сотрудники несколько раз прерывали работу и уходили на безопасное расстояние.

В ходе одной из атак водитель автоцистерны получил акубаротравму. Его госпитализировали.

В результате очередной атаки водитель автоцистерны с акубаротравмой был доставлен в больницу говорится в публикации МЧС

В результате еще одного налета БПЛА серьезно поврежден пожарный автомобиль.