Москва10 июлВести.В Горловке в Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотника пострадал сотрудник МЧС России, повреждена пожарная автоцистерна. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ДНР на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел днем 9 июля, когда пожарные выехали на тушение возгорания в центре города. Из-за многократных объявлений беспилотной опасности сотрудники несколько раз прерывали работу и уходили на безопасное расстояние.
В ходе одной из атак водитель автоцистерны получил акубаротравму. Его госпитализировали.
В результате очередной атаки водитель автоцистерны с акубаротравмой был доставлен в больницуговорится в публикации МЧС
В результате еще одного налета БПЛА серьезно поврежден пожарный автомобиль.