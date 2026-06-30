Сотрудник МЧС РФ погиб в результате атаки БПЛА в Донецке

В Донецке при атаке беспилотника смертельно ранен сотрудник МЧС РФ Сотрудник МЧС РФ погиб в результате атаки БПЛА в Донецке

Москва30 июн Вести.В Донецке жертвой атаки БПЛА ВСУ стал сотрудник МЧС РФ, еще три человека пострадали. Подробности в MAX сообщает ГУ МЧС РФ по ДНР.

Поздно ночью огнеборцы 10 пожарно-спасательной части прибыли на тушение двух грузовых автомобилей, загоревшихся при атаке беспилотника.

В момент проведения работ дроны повторно нанесли несколько ударов. В результате – четверо сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы говорится в сообщении

Командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. Еще один пожарный с осколочными ранениями до приезда скорой наложил жгут водителю автоцистерны и остановил артериальное кровотечение. Врачи борются за его жизнь.