Москва10 авгВести.Десятого августа Украина атаковала автозаправочный комплекс в Донецке. В результате ударов боевых беспилотников со стороны ВСУ погиб один человек, еще один пострадал, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он уточняет, что происшествие случилось в Пролетарском районе города.
При атаке на автозаправочный комплекс погиб водитель грузовика, мужчина 1979 года рождениянаписано в канале Пушилина в национальном мессенджере
Также пострадал работник той же АЗС, мужчина 1989 г.р. В настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Нанесены повреждения жилым и гражданским объектам, а также нескольким единицам транспорта.