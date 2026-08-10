Пушилин: один человек погиб из-за атак ударных БПЛА на ДНР

В Донецке из-за атаки дрона на АЗС погиб водитель грузовика Пушилин: один человек погиб из-за атак ударных БПЛА на ДНР

Москва10 авг Вести.Десятого августа Украина атаковала автозаправочный комплекс в Донецке. В результате ударов боевых беспилотников со стороны ВСУ погиб один человек, еще один пострадал, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он уточняет, что происшествие случилось в Пролетарском районе города.

При атаке на автозаправочный комплекс погиб водитель грузовика, мужчина 1979 года рождения написано в канале Пушилина в национальном мессенджере

Также пострадал работник той же АЗС, мужчина 1989 г.р. В настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Нанесены повреждения жилым и гражданским объектам, а также нескольким единицам транспорта.