Тушившие пожар сотрудники МЧС пострадали в Луганске после атаки дрона ВСУ

В Луганске дрон ВСУ атаковал сотрудников МЧС, ликвидировавших пожар Тушившие пожар сотрудники МЧС пострадали в Луганске после атаки дрона ВСУ

Москва14 июл Вести.В Луганске украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС, тушивших возгорание гражданских грузовиков, которое возникло после удара вражеского дрона. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ЛНР.

Огнеборцы ликвидировали пожар, возникший в результате атаки БПЛА… Противник повторно нанес удар, в результате — спасатели МЧС России получили ранения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Точное число пострадавших не уточняется. Все они доставлены в больницу для оказания медпомощи.