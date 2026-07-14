Москва14 июлВести.В Луганске украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС, тушивших возгорание гражданских грузовиков, которое возникло после удара вражеского дрона. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ЛНР.
Огнеборцы ликвидировали пожар, возникший в результате атаки БПЛА… Противник повторно нанес удар, в результате — спасатели МЧС России получили раненияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Точное число пострадавших не уточняется. Все они доставлены в больницу для оказания медпомощи.