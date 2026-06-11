Москва11 июнВести.Спасатели подверглись атаке беспилотника в ЛНР, сообщает республиканский главк МЧС.
Накануне, 10 июня, из-за украинского дрона в городе Сватово произошло возгорание, на тушение которого были направлены силы и средства МЧС.
Во время тушения произошла повторная атака, направленная на автоцистернуговорится в публикации ГУ МЧС по ЛНР в MAX
В результате обстрела осколки повредили переднюю часть цистерны, кабину боевого расчета и кузовные детали.
Спасатели не пострадали: личный состав успел отойти в укрытие.