Москва1 авг Вести.В ДНР сотрудник МЧС получил ранения при атаке украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Враг напал утром 1 августа.

Огнеборцы следовали к месту пожара в Волновахском районе. По пути подразделение подверглось атаке вражеского беспилотника … Водитель автомобиля был доставлен в больницу — в настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь