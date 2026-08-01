Москва1 авгВести.В ДНР сотрудник МЧС получил ранения при атаке украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Враг напал утром 1 августа.
Огнеборцы следовали к месту пожара в Волновахском районе. По пути подразделение подверглось атаке вражеского беспилотника … Водитель автомобиля был доставлен в больницу — в настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощьговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Автоцистерна серьезно повреждена и направлена на ремонт.