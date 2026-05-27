Сотрудник АЗС в Макеевке тяжело ранен в результате атаки БПЛА

Москва27 мая Вести.В Донецкой Народной Республике сотрудник автозаправочной станции в городе Макеевка получил тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

Пострадавший - мужчина 1978 года рождения. Его госпитализировали в Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака в Донецке. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Ранее в республиканском ГУ МЧС России сообщали, что утром в ходе тушения пожара в Макеевке после атаки украинского дрона пострадали восемь сотрудников ведомства.