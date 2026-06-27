Москва27 июнВести.В городе Сватово Луганской Народной Республики дрон ВСУ нанес удар по точке быстрого питания на центральном рынке. В результате получили ранения четыре человека. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.
Украинский БПЛА атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово. Ранены 4 человека: двое мужчин и две женщинынаписал Леонид Пасечник
Троих пострадавших госпитализировали в местную больницу. У них диагностированы травмы различной степени тяжести. 35-летнюю женщину перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Всем раненым оказывают необходимую помощь.
Леонид Пасечник назвал вражеские удары по местам большого скопления мирных жителей террористическими атаками и провокациями, отметив, что таким образом официальный Киев пытается дестабилизировать обстановку в стране и спровоцировать ВС РФ на подобные ответные удары.