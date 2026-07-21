В Сватово при атаке ВСУ ранены 4 человека, 10-летний мальчик в тяжелом состоянии

Беспилотник влетел в окно жилого дома в Сватово: четверо раненых В Сватово при атаке ВСУ ранены 4 человека, 10-летний мальчик в тяжелом состоянии

Москва21 июл Вести.Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в окно жилого дома в городе Сватово в Луганской Народной Республике, ранения получили четыре человека, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Пострадали 4 человека, среди них двое детей 10 и 14 лет. Готовится транспортировка 10-летнего мальчика в тяжелом состоянии в республиканскую детскую больницу написал он в мессенджере MAX

По информации главы ЛНР, несколько ударов было нанесено по Луганску. 69-летняя женщина получила ранения в результате атаки придомовой территории частного дома в Каменнобродском районе. На востоке города беспилотник ударил неподалеку от многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших. Повреждены грузовые автомобили.

Утром 21 июля украинский БПЛА совершил налет на поселок Юбилейный. Информация о пострадавших уточняется. В одном месте возник пожар. Временно перекрыта дорога через мост по улице Андрея Линева в сторону Юбилейного.

Враг за прошедшие сутки атаковал территорию десяти муниципалитетов республики, уточнил Пасечник.