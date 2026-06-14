Москва14 июнВести.Жилой многоквартирный дом атакован украинским беспилотником в Троицком муниципальном округе, сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.
В результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ поврежден фасад здания и остекление балконов на двух этажах.
Ранения легкой степени тяжести получила одна женщинаговорится в заявлении правительства ЛНР, опубликованного в мессенджере MAX
Пострадавшей оказана помощь. Уточняется, что дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
На месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета, специалисты обследуют повреждения.