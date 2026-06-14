Женщина пострадала при ударе БПЛА по многоквартирному дому в ЛНР

Дрон атаковал многоквартирный дом в ЛНР, ранена женщина Женщина пострадала при ударе БПЛА по многоквартирному дому в ЛНР

Москва14 июн Вести.Жилой многоквартирный дом атакован украинским беспилотником в Троицком муниципальном округе, сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.

В результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ поврежден фасад здания и остекление балконов на двух этажах.

Ранения легкой степени тяжести получила одна женщина говорится в заявлении правительства ЛНР, опубликованного в мессенджере MAX

Пострадавшей оказана помощь. Уточняется, что дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

На месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета, специалисты обследуют повреждения.