Москва2 июлВести.В Лисичанске дрон ВСУ атаковал городской автобус, в результате пострадали 12 человек. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация о пострадавших еще уточняетсяговорится в сообщении
Также во время атаки дронов по грузовикам в Перевальском муниципальном округе и Первомайске ранен один человек, его доставили в больницу.
Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия ударов.