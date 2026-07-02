В результате атаки БПЛА по автобусу в ЛНР ранены 12 человек

В ЛНР беспилотник ударил по автобусу – 12 человек ранены В результате атаки БПЛА по автобусу в ЛНР ранены 12 человек

Москва2 июл Вести.В Лисичанске дрон ВСУ атаковал городской автобус, в результате пострадали 12 человек. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация о пострадавших еще уточняется говорится в сообщении

Также во время атаки дронов по грузовикам в Перевальском муниципальном округе и Первомайске ранен один человек, его доставили в больницу.

Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия ударов.